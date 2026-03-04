La Carrarese si prepara ad affrontare il Catanzaro in una sfida che potrebbe risultare decisiva per la sua posizione in classifica. Questa sera inizia un ciclo di due partite interne in cinque giorni, tutte da giocare con la massima concentrazione. Si attende anche la possibile sostituzione di Schiavi con Parlanti, che potrebbe essere uno dei cambi tattici decisi dal tecnico.

La Carrarese apre questa sera un miniciclo di due gare interne da affrontare nel giro di 5 giorni che possono avere un impatto importante per la sua classifica. Al vantaggio del fattore campo si contrappone la forza degli avversari: il Catanzaro ed il Palermo, rispettivamente al quinto e quarto posto. Si parte dai giallorossi calabresi che stanno attraversando un momento magico. Sono in serie positiva da 5 giornate e domenica il Frosinone ha negato loro il quinto successo di fila recuperando un doppio svantaggio. Allo stadio dei Marmi, però, non è facile per nessuno e la squadra di Antonio Calabro punterà proprio sull’entusiasmo che potrà garantire la Curva Nord e tutto l’ambiente gialloazzurro per cercare un risultato di prestigio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Serve un’impresa col Catanzaro. Parlanti probabile sostituto di Schiavi

Fivizzanese Serve l’impresa col Capezzano. La Carrarese Giovani chiede strada al PiazzaIl campionato di Prima Categoria ha raggiunto la ventesima giornata, superando così i due terzi della stagione.

Carrarese Parlanti ripaga la fiducia di Calabro: "Un episodio ha deciso la partita col Monza"Per sopperire all’assenza di Schiavi sabato contro il Monza mister Calabro ha fatto ricorso al giovane Gabriele Parlanti.

Tutti gli aggiornamenti su Carrarese Serve

Temi più discussi: Carrarese-Monza 0-1, le pagelle: il solito Hernani decisivo, bene i subentrati; Mantova tra turnover necessario e il sogno di un’impresa a Palermo; Mantova - Carrarese in Diretta Streaming; Serie B. La Carrarese strappa un punto d'oro a Mantova.

Carrarese Serve un’impresa col Catanzaro. Parlanti probabile sostituto di SchiaviLa Carrarese apre questa sera un miniciclo di due gare interne da affrontare nel giro di 5 giorni che possono avere un impatto importante per la sua classifica. Al vantaggio del fattore campo si ... sport.quotidiano.net

Mantova, quanti rimpianti: con la Carrarese arriva un punto che serve a pocoLa squadra di Modesto si porta in vantaggio alla prima azione con Bragantini, ma si lascia raggiungere nel finale. E in pieno recupero Ruocco sbaglia un rigore, fallendo così una vittoria che sarebbe ... ilgiorno.it

#Carrarese, #Pasciuti attacca l’arbitraggio dopo #Mantova: «Direzione non adeguata, serve uniformità e giustizia» x.com

#Carrarese, #Pasciuti attacca l’arbitraggio dopo #Mantova: «Direzione non adeguata, serve uniformità e giustizia» facebook