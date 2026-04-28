Il 28 aprile alle 21:00 si gioca la semifinale di Champions League tra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco, due squadre che si affrontano nel tentativo di raggiungere la finale. La partita si terrà al Parco dei Principi, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa aperte. La sfida tra i campioni uscenti e la squadra più in forma in Europa sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

C’è chi ha parlato di una finale anticipata ma la gara tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco è la semifinale che mette di fronte i campioni uscenti e la squadra più in forma in Europa. I parigini intanto hanno piazzato l’allungo decisivo in campionato e il 3 a 0 di Angers ha di fatto scritto la parola. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Bayern Monaco (Champions League, 28-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Non più di 3 gol al Parco dei Principi

PSG vs Bayern Múnich SEMIFINAL IDA Champions League FC 26 | Luis Díaz cae en París PARTIDAZO

Notizie correlate

Paris Saint Germain-Bayern Monaco (Champions League, 28-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Non più di 3 gol al Parco dei PrincipiC’è chi ha parlato di una finale anticipata ma la gara tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco è la semifinale che mette di fronte i campioni uscenti...

Paris Saint Germain-Bayern Monaco (Champions League, 28-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Non più di 3 gol a ParigiC’è chi ha parlato di una finale anticipata ma la gara tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco é la semifinale che mette di fronte i campioni uscenti...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: PSG-Bayern Monaco, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Probabili formazioni PSG-Bayern Monaco: chi gioca titolare e le ultime su Vitinha, Kvaratskhelia, Olise e Kane; Dove vedere in tv Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League; PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Champions League, Paris Saint-Germain - Bayern Monaco LIVEParis Saint-Germain - Bayern Monaco (calcio d'inizio alle ore 21) è la gara d'andata nella semifinale di Champions League. Si tratta di una rivincita dopo la sfida nella fase a campionato dello scorso ... calciomercato.com

Psg-Bayern Monaco semifinale Champions: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orarioUna finale anticipata, Paris Saint Germain-Bayern Monaco è il meglio del meglio in questo momento. Nessuna partita al mondo in questa fase può essere più entusiasmante ... leggo.it

Martedì sera c'è l'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, le due squadre più forti, entusiasmanti e meglio allenate d'Europa. In molti la stanno definendo, come si dice in questi casi, una “finale anticipata”: - facebook.com facebook

Gli eleganti poster del Paris Saint-Germain per le partite di Champions League x.com