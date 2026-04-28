Il 28 aprile 2026 alle ore 21:00 si disputa al Parco dei Principi la semifinale di Champions League tra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco. La partita vede affrontarsi i campioni uscenti e la squadra considerata tra le più in forma d’Europa. Le formazioni sono state annunciate, e si prevedono poche reti, con un massimo di tre gol previsti in totale. La sfida promette spettacolo tra due formazioni di alto livello.

C’è chi ha parlato di una finale anticipata ma la gara tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco è la semifinale che mette di fronte i campioni uscenti e la squadra più in forma in Europa. I parigini intanto hanno piazzato l’allungo decisivo in campionato e il 3 a 0 di Angers ha di fatto scritto la parola. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Bayern Monaco (Champions League, 28-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Non più di 3 gol al Parco dei Principi

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