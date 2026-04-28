Nel campionato di Prima categoria si è disputato il derby tra il Capezzano Pianore e la Torrelaghese. La gara si è conclusa con un pareggio, risultato che ha mantenuto invariata la distanza tra le due squadre in classifica. Il match, giocato tra una squadra terza e una quinta, condivideva una differenza di due punti tra le posizioni. La parità ha evitato che si aprissero ulteriori possibilità di spareggi tra le due formazioni.

In Prima categoria c’era il derby versiliese fra il Capezzano Pianore e la Torrelaghese: era terza contro quinta, separate da soli 2 punti in classifica. Il big-match al “Maggi-Matteucci“ è finito in parità (1-1 con vantaggio capezzanotto alla mezz’ora con capitan Mattia Pacini e pari ospite al 93’ col subentrato Ratti) e alla fine è un punto che scontenta entrambe perché con tutta probabilità spegne i sogni playoff delle due belle realtà locali, protagoniste comunque di un gran bel campionato. tra l’altro in una Prima categoria mai stata di così alto livello come quest’anno. A 90 minuti dalla fine della regular season la lotta al vertice della classifica resta cosa a due tra Carrarese Giovani (prima con 59 punti) e Atletico Lucca (seconda a 57).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pari in Capezzano-Torrelaghese. Un punto che allontana gli spareggi

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