Valditara | Superare la distinzione tra licei e istituti tecnici Tutti i percorsi con pari dignità

Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che si dovrebbe eliminare la differenza tra licei e istituti tecnici, affermando che tutti i percorsi di studio devono essere considerati con pari dignità. Durante un evento, ha rivolto un ringraziamento ai docenti premiati, sottolineando l'importanza del loro impegno e dedizione nel settore scolastico. La proposta mira a riformare il sistema educativo italiano, promuovendo un’omogeneità tra i vari indirizzi di studio.

“Le mie sincere congratulazioni a questi maestri che oggi sono stati premiati”. Con queste parole il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha aperto la cerimonia del Premio Maestro del Made in Italy, sottolineando il valore di chi ogni giorno contribuisce a creare ricchezza e occupazione. “Questi imprenditori rappresentano quel paese che tutti i. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Istituti tecnici, Valditara: “Attuiamo la riforma, ma nel dialogo con la scuola”Rendere pienamente operativa la riforma degli istituti tecnici avviata durante il mandato del ministro Patrizio Bianchi. Istituti tecnici, Valditara: “Attuiamo la riforma, ma nel dialogo con la scuola” [VIDEO]Rendere pienamente operativa la riforma degli istituti tecnici avviata durante il mandato del ministro Patrizio Bianchi.