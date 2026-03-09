Donne ad Asti | film musica e dibattito per l’uguaglianza

Ad Asti, si svolgerà un pomeriggio dedicato alle donne, con eventi che includono film, musica e un dibattito sull’uguaglianza. L’evento è organizzato dalle ACLI Piemonte e dal Coordinamento donne in occasione della Giornata internazionale della Donna. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e promuovere momenti di riflessione e creatività sul tema. L’appuntamento si terrà nel centro della città.

Un pomeriggio dedicato alla riflessione e alla creatività si terrà ad Asti per celebrare la Giornata internazionale della Donna, organizzato dalle ACLI Piemonte e dal Coordinamento donne. L'incontro è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 15:30 nel Salone degli Oblati di San Giuseppe Marello, situato in corso Alfieri 384. La coordinatrice nazionale Donne ACLI, Mariangela Perito, sarà presente per guidare l'evento che vedrà anche la proiezione del docufilm Stare al mondo. Per scelta o per destino di Remo Schellino. L'appuntamento prevede un programma ricco di spunti culturali e musicali, con l'ingresso a tutte le persone presenti fino all'esaurimento dei posti disponibili.