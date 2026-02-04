Dopo 25 anni aperti i cancelli del parco abbandonato |VIDEO

Dopo 25 anni, i cancelli di un parco pubblico nel quartiere Barra si sono finalmente aperti. Sono stati necessari un quarto di secolo per portare avanti i lavori di bonifica di un’area verde che, fino a oggi, era rimasta abbandonata. La zona, in via Mastellone, è la seconda più grande di tutta Napoli Est. Ora, l’area spera di diventare un punto di ritrovo per le famiglie del quartiere.

Ci sono voluti 25 anni per aprire i cancelli di un parco pubblico mai inaugurato. Siamo nel quartiere Barra, in via Mastellone, dove sono partiti i lavori di bonifica di un'area verde che risulta la seconda più grande di tutta Napoli Est. Un parco fantasma, mai messo a disposizione dei cittadini.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Barra Via Mastellone

Dopo 25 anni, i Backstreet Boys rivivono l’iconico video di “I Want It That Way”, ricreando fedelmente l’atmosfera del 1999.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

What Happens When Apache Fights WWII | Full Story

Ultime notizie su Barra Via Mastellone

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Palazzi e cortili eccezionalmente aperti per l’Aquila Capitale della Cultura 2026; Dopo 10 anni a Manerbio ha aperto un nuovo hotel.

Dopo 25 anni, aperti i cancelli del parco abbandonato |VIDEOCi sono voluti 25 anni per aprire i cancelli di un parco pubblico mai inaugurato. Siamo nel quartiere Barra, in via Mastellone, dove sono partiti i lavori di bonifica di un'area verde che risulta la ... napolitoday.it

Un'attivista tedesca coinvolta nei processi a Budapest dopo le manifestazioni del 2023 condannata a 8 anni - facebook.com facebook

Maja T., condanna a 8 anni in Ungheria: la sentenza dopo il raduno neonazista a Budapest x.com