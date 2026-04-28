Parco della Giustizia a Bari nuova graduatoria dopo i ricorsi | confermato primo posto per Cobar e Sac

L'Agenzia del Demanio ha confermato la graduatoria finale relativa alla gara per la realizzazione del Parco della Giustizia a Bari. La proposta vincente prevede la costruzione di quattro nuovi edifici nell’area delle ex Casermette, destinati ad accogliere le sedi giudiziarie della città. La spesa prevista per l’intera opera supera i 360 milioni di euro. Dopo alcuni ricorsi, la posizione delle aziende partecipanti è stata definitivamente chiarita.

E' stata confermata, dall'Agenzia del Demanio, la graduatoria della gara per la costruzione del Parco della Giustizia di Bari, opera da oltre 360 milioni di euro che consentirà di accorpare in 4 nuovi edifici le sedi giudiziarie del capoluogo pugliese nell'area delle ex Casermette, e di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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