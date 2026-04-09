Parco della Giustizia la decisione sul bando di gara | graduatoria da rifare

Il Consiglio di Stato ha deciso di rifare la graduatoria delle aziende coinvolte nel progetto del Parco della Giustizia, confermando la sentenza del Tar Puglia di novembre scorso. Questa decisione riguarda gli atti relativi all'aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dell’opera. La sentenza ha annullato i provvedimenti precedenti, indicando che la graduatoria deve essere rivista e rifatta. La questione rimane aperta in attesa di nuovi sviluppi formali.

La graduatoria delle aziende partecipanti, secondo i giudici, è da riformulare. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Puglia con cui, a novembre scorso, erano stati annullati gli atti dell'aggiudicazione del progetto di realizzazione del parco della Giustizia. Servirà, dunque. 🔗 Leggi su Baritoday.it Bari, ricorso contro la gara per il Parco della Giustizia: udienza al Consiglio di StatoÈ stato discusso ieri in udienza al Consiglio di Stato il ricorso da parte dell’Agenzia del Demanio contro la sentenza del Tar Puglia che aveva, di... Concorso Rap, il tribunale annulla i punteggi extra a chi non ha mai lavorato: graduatoria da rifareIl ricorso era stato promosso da un gruppo di candidati assistiti dallo studio legale Leone-Fell & C. Temi più discussi: Giustizia climatica e costruzione della pace; Custodire i diritti: incontri per capire il presente; Giustizia più vicina con l'ufficio di prossimità; Incontro tra Trantino e il presidente del Tribunale Sciacca su spazi e servizi della giustizia. PARCO GIUSTIZIA Tutto da rifare. Per il Parco della Giustizia di Bari una nuova gara in vistaSarà necessario procedere a una nuova aggiudicazione della gara per il progetto del Parco della Giustizia di Bari ... statoquotidiano.it Consiglio di Stato, da rifare graduatoria progetto Parco della Giustizia di BariIl Consiglio di Stato boccia l'aggiudicazione del Parco della Giustizia di Bari: errore nel calcolo dei punteggi. La graduatoria dell'appalto da 367 milioni va rifatta ... trmtv.it Il punteggio massimo assegnato per la sostenibilità ambientale al progetto vincitore del Parco della Giustizia di Bari è stato giudicato errato. A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, che ha respinto gli appelli presentati dal raggruppamento guidato da Cobar, pri - facebook.com facebook