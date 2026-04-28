Paradiso riparte dalla sicurezza Ecco la squadra

Emilio Paradiso si presenta nuovamente in corsa per la fascia di sindaco, sostenuto dalla lista “Alleati per Prato App Civici”. Dopo aver dedicato tempo alla preparazione del programma e alla scelta dei candidati, ha annunciato ufficialmente la composizione della squadra sabato scorso. La lista ha superato tutti i controlli previsti, segnando un passo importante in vista delle prossime elezioni comunali.

Emilio Paradiso torna in politica da candidato sindaco con la lista “Alleati per Prato App Civici“. In silenzio e senza clamori ha lavorato per costruire il programma e i candidati e sabato ha presentato la lista che ha superato tutti i controlli. Con lui correranno: Enrico Lai, Mario Vicinanza, Anna Poli, Sergio Castignani, Carmela Caggiano, Samuela Bresci, Maurizio Nardozza, Manola Rossi, Sabrina Mordini, Alessia Perugini, Mario di Blasio, Alessandra Nieri, Katia Polidori, Giada Pellegrinetti, Stefano Carotta, Anna Maria Pacchioni, Saverio Loriano Fibucchi, Elena Paradiso, Silvia Nieri, Luciano Bini, Stenio Salvadori. Il programma di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paradiso riparte dalla sicurezza. Ecco la squadra Guyane : la formation la plus redoutée de l’armée française Notizie correlate De Sciglio trova squadra, l’ex Juve riparte dalla Repubblica Ceca: i dettagli della nuova avventura dell’esternoBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocheràRog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il...