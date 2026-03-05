Marko Rog torna a giocare in Croazia, segnando il suo ritorno nel campionato di quel paese. L’ex centrocampista di Cagliari e Napoli ha ufficializzato la sua nuova destinazione, confermando la ripresa della sua carriera nel torneo croato. La squadra che lo ha acquisito ha annunciato l’accordo, segnando così un nuovo capitolo per il giocatore.

Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che. Osimhen verso l’addio? Il presidente del Galatasaray fa chiarezza sulla clausola: Juventus gelata! Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglio Como, Fabregas in conferenza in vista del Cagliari: «Mi aspetto una partita simile all’andata, con Pisacane abbiamo parlato di un aspetto» Alisson, futuro in bilico: Juventus e Inter sullo sfondo. Svelata la volontà del portiere Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà

De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e MilanDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

Sanchez pronto per una nuova avventura: rivelata la prossima destinazione a sorpresa del cileno. Dove giocheràL’avventura europea di una delle leggende del calcio sudamericano potrebbe essere giunta al suo atto conclusivo.

Tutti gli aggiornamenti su Rog riparte.

Temi più discussi: Rog riparte dalla Lokomotiva Zagabria, ufficiale il ritorno in Croazia; Cagliari, incidente sulla 195 Racc: traffico in tilt; Rog riparte dalla Croazia: ufficiale il passaggio alla Lokomotiva Zagabria; Rog torna in Croazia: firma con la Lokomotiva Zagabria.

Rog riparte dalla Lokomotiva Zagabria, ufficiale il ritorno in CroaziaL’ex centrocampista del Cagliari torna in Croazia dopo la rescissione con il club sardo e prova a rilanciarsi in patria ... cagliaripad.it

Rog riparte dalla Croazia: ufficiale il passaggio alla Lokomotiva ZagabriaDopo aver lasciato il Cagliari, Marko Rog firma con la Lokomotiva Zagabria, tornando nel massimo campionato croato ... calciocasteddu.it

#Cagliari Ufficiale la nuova avventura di Marko #Rog a oltre un mese dalla risoluzione del contratto con il club rossoblù x.com

Cagliari Ufficiale la nuova avventura di Marko Rog a oltre un mese dalla risoluzione del contratto con il club rossoblù - facebook.com facebook