Papa Leone XIV | Dio è straziato dalla guerre non sta con i prepotenti Il nuovo messaggio senza citare Trump

Il Papa ha espresso un messaggio in cui afferma che Dio è profondamente ferito dalle guerre e che non sostiene i prepotenti. Recentemente ha commentato le tensioni geopolitiche, concentrandosi sui conflitti nel Golfo, senza fare riferimenti diretti ai leader di specifici Paesi. La sua presa di posizione si inserisce in un quadro di attenzione alle questioni internazionali, anche dopo le tensioni avutesi con il presidente degli Stati Uniti.

Nonostante le tensioni di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Papa Leone torna sui conflitti che affliggono il mondo, in particolare il Golfo. «Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne. Ma il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi: il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili, e con loro porta avanti il suo Regno d’amore e di pace, giorno per giorno», ha detto lodando quanto si fa invece nella Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri ad Annaba, in Algeria, che accoglie cristiani e musulmani. «Vedendo una casa come questa, dove si cerca di vivere insieme nella fraternità» Dio può «pensare: allora c’è speranza», ha dichiarato.🔗 Leggi su Open.online

Il Papa, 'Dio straziato dalle guerre, non sta con i prepotenti'Ancora un attacco da parte di Papa Leone contro i prepotenti del mondo che decidono le guerre.

Via Crucis di Papa Leone XIV: chi decide le guerre ne risponderà a Dio“C’è chi crede di avere ricevuto un’autorità senza limiti e pensa di poterne usare e abusare a proprio piacimento”.