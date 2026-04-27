Giusi Princi all’udienza privata con Papa Leone XIV

Giusi Princi ha partecipato a un’udienza privata con Papa Leone XIV, descrivendo l’esperienza come un’emozione autentica. Durante l’incontro, ha affermato che l’Europa si costruisce attraverso il valore della persona. La visita si è svolta in un clima riservato, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul contenuto dell’incontro. Princi ha condiviso il suo sentimento di partecipare a un momento importante, senza fornire dichiarazioni aggiuntive.

Giusi Princi: “Un’emozione autentica l’udienza privata con Papa Leone XIV. L’Europa si costruisce mettendo al centro la persona”. È un racconto denso di significato quello che l’europarlamentare Giusi Princi affida alla stampa dopo l’udienza privata concessa da Papa Leone XIV alla famiglia del Partito Popolare Europeo, in occasione delle celebrazioni per i cinquant’anni del PPE. Un incontro che, nelle parole della parlamentare calabrese, assume il valore di un passaggio destinato a lasciare un segno profondo. “Un’emozione grande e autentica, essere stata ricevuta in udienza privata dal Santo Padre insieme alla famiglia del PPE. Un momento.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giusi Princi all’udienza privata con Papa Leone XIV Notizie correlate Udienza Generale 11 febbraio 2026, Papa Leone XIV: conoscere Cristo attraverso la Bibbia per un intimo dialogo con DioPapa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha spiegato la necessità di conoscere Cristo attraverso la Sacra Scrittura per poter instaurare un... Udienza Generale 18 febbraio 2026, Papa Leone XIV: la Chiesa è segno vivo della nostra unione con DioPapa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ricorda che la Chiesa è sacramento, quindi segno e strumento dell’intima unione con Dio e con tutto il... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Giusi Princi eletta Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per l’Asia Centrale; Giusi Princi e la prof.ssa Labate: una riflessione sulle sfide del sistema scolastico fra didattica, scuola-lavoro e fondi; Capitali Europee del Turismo 2027, Princi: Un’opportunità per valorizzare i territori; Caulonia Marina: buon compleanno al parroco don Donato Ameduri. Giusi Princi incontra Papa Leone XIV: emozione autentica. Costruire ponti attraverso il dialogoUn’emozione grande e autentica, essere stata ricevuta in udienza privata dal Santo Padre insieme alla famiglia del PPE. Un momento destinato a restare impresso, non soltanto per il suo valore simboli ... strettoweb.com Giusi Princi incontra Papa Leone XIV: "emozione autentica. Costruire ponti attraverso il dialogo” - facebook.com facebook