Papa Francesco | nasce il francobollo per celebrare la sua memoria

Il Ministero delle Imprese ha annunciato l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco, previsto per il 21 aprile 2026. La scelta di questa data coincide con il quinto anniversario della sua elezione. Il francobollo sarà disponibile a livello nazionale e raffigurerà un’immagine del Papa. L’emissione si inserisce nelle iniziative per celebrare la sua figura e il suo pontificato.

? Cosa sapere Il Ministero delle Imprese emette il francobollo commemorativo per Papa Francesco il 21 aprile 2026.. La tiratura di 200.025 esemplari celebra il primo anniversario della scomparsa del Sommo Pontefice.. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l’emissione di un francobollo commemorativo per ricordare Papa Francesco, con la pubblicazione ufficiale avvenuta il 21 aprile 2026, in coincidenza con il primo anniversario della sua scomparsa. La memoria del 266° Sommo Pontefice, la cui guida della Chiesa Cattolica e il ruolo di Vescovo di Roma si sono conclusi il 21 aprile 2025 dopo essere iniziati il 13 marzo 2013, viene oggi custodita in un piccolo rettangolo di carta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Francesco: nasce il francobollo per celebrare la sua memoria Notizie correlate Papa Francesco, il francobollo della pace: svelato l’omaggioA Palazzo Piacentini è stato svelato oggi il francobollo commemorativo per il primo anniversario della morte di Papa Francesco. Poste, francobollo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsaUn francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa è stato presentato oggi a Palazzo Piacentini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quel filo resistente di gioia. Il libro Padre, un ritratto inedito di Papa Francesco; Papa Francesco, primo anniversario della morte: l'omaggio sulla Treviso Ostiglia; Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Papa Francesco, ad un anno dalla morte ci interroga e ci guida - Acli. Facoltà teologica pugliese: Bari, domani all’aula Aldo Moro il convegno Da Francesco a Papa FrancescoSi terrà domani a Bari, presso l’aula Aldo Moro del dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari (Piazza Cesare Battisti, 1), il VII convegno della Facoltà teologica pugliese, ... agensir.it In Argentina per scoprire papa FrancescoNel documentario di Eugenio Bonanate, i luoghi dove è nata e cresciuta la vocazione di Bergoglio. Le radici di un Pontificato che ha scosso, beneficamente, il mondo ... famigliacristiana.it Il nuovo Centro Cuore del Gemelli sarà intitolato a papa Francesco. Leone XIV benedice la prima pietra ift.tt/8GTbsE0 x.com Il 27 aprile 2014 Papa Francesco dichiara santi i due Papi più amati del Novecento. Ma succede anche altro. Ecco cosa - facebook.com facebook