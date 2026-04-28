Seicento esperti provenienti da diversi Paesi stanno collaborando con venticinque partner internazionali per mettere alla prova Polaris II, un sistema di intelligenza artificiale, contro nuovi ceppi batterici. L’obiettivo è valutare come questa tecnologia possa aiutare a identificare e contrastare potenziali minacce microbiologiche. Le sessioni di test si svolgono in varie strutture specializzate, con l’intento di migliorare le capacità di risposta alle emergenze sanitarie.

? Cosa sapere 600 esperti e 25 partner internazionali testano Polaris II con l'intelligenza artificiale.. La simulazione dell'OMS coordina la risposta globale contro la diffusione di nuovi batteri.. Ventisei Stati e territori hanno messo alla prova la capacità di risposta alle pandemie attraverso Polaris II, una simulazione dell’OMS durata due giorni che ha ipotizzato la diffusione globale di un nuovo batterio. L’esercitazione ha coinvolto 600 esperti di emergenze sanitarie e oltre 25 partner internazionali per testare la reattività delle strutture di coordinamento e i flussi informativi tra gli attori globali e l’agenzia di Ginevra. La gestione operativa del rischio biologico tra protocolli e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pandemia globale: 600 esperti testano l’IA contro nuovi batteri

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