Epstein aveva creato un'impresa globale | esperti ONU ipotizzano crimini contro l'umanità

Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che Epstein ha costruito un impero globale, responsabile di gravi crimini contro donne e ragazze. Secondo il loro rapporto, le atrocità commesse sono così estese e sistematiche da poter essere considerate crimini contro l’umanità. Un dettaglio concreto è che molte vittime sono state sfruttate in diversi Paesi, rendendo il caso ancora più complesso e internazionale.

"La portata, la natura, il carattere sistematico e la portata transnazionale di queste atrocità contro donne e ragazze sono così gravi che alcune di esse potrebbero ragionevolmente rientrare nella soglia legale dei crimini contro l'umanità", hanno scritto in un comunicato gli esperti dell'ONU.