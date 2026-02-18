Epstein aveva creato un'impresa globale | esperti ONU ipotizzano crimini contro l'umanità

Da fanpage.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che Epstein ha costruito un impero globale, responsabile di gravi crimini contro donne e ragazze. Secondo il loro rapporto, le atrocità commesse sono così estese e sistematiche da poter essere considerate crimini contro l’umanità. Un dettaglio concreto è che molte vittime sono state sfruttate in diversi Paesi, rendendo il caso ancora più complesso e internazionale.

"La portata, la natura, il carattere sistematico e la portata transnazionale di queste atrocità contro donne e ragazze sono così gravi che alcune di esse potrebbero ragionevolmente rientrare nella soglia legale dei crimini contro l'umanità", hanno scritto in un comunicato gli esperti dell'ONU.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Epstein files, esperti Onu: “una rete criminale globale”Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che i file Epstein rivelano una rete criminale a livello mondiale.

Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci”Le proteste in Iran continuano, con diverse vittime tra i manifestanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Jeffrey Epstein: l’ascesa da insegnante a dominatore di un network globale di potere e scandali sessuali; Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni; Caso Epstein, oltre la superficie dello scandalo; Epstein files: perché cercare nomi non basta.

epstein aveva creato unEsperti Onu, ‘Epstein aveva creato rete criminale globale’(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Le prove contenute negli 'Epstein Files' rivelano preoccupanti e credibili abusi sessuali, traffico e ... espansionetv.it

L'Onu contro la rete criminale globale di Jeffrey EpsteinPer gli esperti dell'organizzazione internazionale, i fatti descritti nei file non vengono più derubricati a meri reati sessuali, ma inquadrati in una cornice di violazioni gravissime del diritto inte ... today.it