Panda Raid da vincenti a vincitori

L'edizione 2026 del Panda Raid si è conclusa con un risultato inaspettato per alcuni, ma non per tutti. I partecipanti sono partiti con l'intenzione di affrontare l'evento con determinazione, consapevoli di partecipare a una delle competizioni più note nel settore. Alla fine, uno di loro ha ottenuto il titolo di vincitore assoluto, chiudendo così un'edizione che ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

È partito con uno spirito vincente, di quelli che fanno parte di chi sa già di aver centrato un obiettivo prestigioso per il solo fatto di essere al via di un evento iconico come il Panda Raid, ed è tornato da vincitore assoluto dell'edizione 2026. Stiamo parlando del team Omega Ma-Fra che.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, le pagelle: Italia da brividi (10), Sakamoto raffinata (9), Shaidorov vestito da panda (infinito)Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 salutano il pubblico con il Gala di pattinaggio di figura, il momento in cui la competizione si mette... Nuova Fiat Grande Panda pick-up: ecco la variante “da lavoro”Un pick-up basato sulla Fiat Grande Panda potrebbe essere molto interessante, perché la piattaforma su cui nasce è pensata per creare più varianti...