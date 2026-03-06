Una nuova versione della Fiat Grande Panda è stata annunciata, questa volta sotto forma di pick-up. La vettura si basa sulla stessa piattaforma di altri modelli della famiglia Panda, che comprende anche SUV, fastback e camper. La presenza di questa variante “da lavoro” si inserisce nel progetto di sviluppare più versioni diverse sulla stessa base.

Un pick-up basato sulla Fiat Grande Panda potrebbe essere molto interessante, perché la piattaforma su cui nasce è pensata per creare più varianti (SUV, fastback, camper e anche pick-up) nella stessa “famiglia Panda”. L’auto potrebbe rimpiazzare la Fiat Strada di alcuni anni fa e diventare prodotto d’attacco nella gamma dei veicoli commerciali. Come potrebbe essere una Grande Panda pick-up. 1? Dimensioni e struttura. Probabilmente sarebbe un pick-up compatto, stile: 4,1 – 4,3 m di lunghezza. cabina doppia o singola. cassone corto (tipo 1,2–1,4 m). Quindi più simile a: Fiat Strada. Ford Maverick (ma più piccolo). Idea: un mezzo urbano + lavoro leggero, non un pick-up pesante. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Fiat Grande Panda pick-up: ecco la variante "da lavoro"

