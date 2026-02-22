Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026 le pagelle | Italia da brividi 10 Sakamoto raffinata 9 Shaidorov vestito da panda infinito

Il Gala di pattinaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha attirato l’attenzione per le esibizioni sorprendenti, tra cui quella di Shaidorov vestito da panda. La serata ha mostrato luci, musica e performance che emozionano gli spettatori. La gara ha lasciato spazio alle celebrazioni e ai momenti di spettacolo, mentre gli atleti si sono sfidati con coreografie originali. La serata si chiude con un’atmosfera di festa e attesa per le prossime prove.

© Dilei.it - Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, le pagelle: Italia da brividi (10), Sakamoto raffinata (9), Shaidorov vestito da panda (infinito)

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 salutano il pubblico con il Gala di pattinaggio di figura, il momento in cui la competizione si mette da parte e lascia spazio al racconto. Non ci sono più punteggi da inseguire o medaglie da difendere, ma solo il piacere di stare sul ghiaccio e condividere la passione per questo sport. Pensato come un viaggio in quattro atti attraverso le fasi più importanti di una carriera sportiva, dall’innamoramento al sacrificio, dalle difficoltà ai successi, sul ghiaccio del Forum di Assago si incontrano i campioni protagonisti di questi Giochi. Non è una gara, ma resta una prova nel senso più bello del termine, quella di emozionare e di chiudere le Olimpiadi con un sorriso e con la sensazione che qualcosa sia rimasto davvero. 🔗 Leggi su Dilei.it The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10)Il 10 gennaio è iniziata una nuova stagione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato ai giovani talenti vocali. Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentataIl Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà sabato 21 febbraio alle 20. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gala di pattinaggio alle Olimpiadi, passerella finale anche per l'IceLab; Il gran finale del pattinaggio di figura con il Gala del 21 febbraio 2026; Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata; Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentata. Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, dove vederlo, gli ospiti tra fenomeni e iconeUn’ultima notte sul ghiaccio di Milano-Cortina: tutto sul Gala di pattinaggio che chiude le Olimpiadi 2026, con ospiti e pattinatori d’eccezione ... dilei.it Gala pattinaggio Olimpiadi 2026 a Milano Cortina, Carolina Kostner aprirà lo show: ecco chi pattinerà dopo di lei nel grande evento sul ghiaccioNella serata di sabato 21 febbraio al Forum di Assago andrà in scena il Gala di pattinaggio delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: ecco cosa accadrà ... vogue.it Al Forum di Assago lo show che ha chiuso i Giochi di Milano Cortina 2026 tra arte, emozione e campioni del ghiaccio #Galapattinaggio #Forum #Milano #21febbraio x.com IL GALA DI CAROLINA Questa sera spazio al gala del pattinaggio di figura delle olimpiadi, aprirà lo show Carolina Kostner - facebook.com facebook