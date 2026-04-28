Pamela la profanazione a novembre L’amica in caserma | È stato qualcuno che non ha saputo gestire il distacco

A novembre, si è verificata una profanazione che ha coinvolto una persona nota nel settore. Un’amica ha dichiarato di aver incontrato un ufficiale presso la caserma, affermando che l’atto sarebbe stato compiuto da qualcuno incapace di gestire il distacco. Nei giorni successivi, si è parlato di un’anticipazione di una consegna di materiali alla procura, promessa dalla stessa persona coinvolta, che aveva lasciato tutti in attesa di ulteriori sviluppi.

Come nel finale di una soap aveva lasciato tutti in sospeso, alimentando l’attesa per la puntata successiva e annunciando la sua imminente comparsa in procura, dove – a suo dire – avrebbe consegnato materiale utile alle indagini. Lunedì mattina, in procura, Francesco Dolci è andato assistito dall’avvocato Eleonora Prandi, ma non ha trovato alcun pubblico ministero ad attenderlo. Una proverbiale toccata e fuga. E, per la prima volta, una fuga anche dalle telecamere che fin dalle prime ore del giorno stazionavano all’esterno di piazza Dante, in attesa dello show di giornata. leggi anche. Le indagini Giallo di Pamela, tappa lampo in procura per Francesco Dolci.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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