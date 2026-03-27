Nelle prime ore successive all'apertura della bara di Pamela Genini, è stato scoperto che la testa era stata asportata. Le forze dell'ordine hanno individuato il momento e il metodo dell'intrusione, ma non sono ancora riuscite a chiarire il motivo di questo gesto. Le indagini continuano a concentrarsi sui dettagli dell'episodio, mentre il movente resta sconosciuto.

Sanno come è entrato, o meglio come sono entrati. Sanno quando, più o meno e cos’è successo. L’unica cosa che gli investigatori non riescono ancora a spiegare è perché. Perché qualcuno ha aperto la bara di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa a coltellate dall’ ex compagno Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano, e le ha portato via la testa. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di traslazione del feretro dal loculo provvisorio alla tomba di famiglia, i cui lavori erano stati completati la settimana precedente. Alle 9 del mattino, insieme all’operaio dell’impresa di onoranze funebri e al responsabile del cimitero, erano presenti la madre di Pamela, Una Smirnova, il compagno della donna, Piergiuseppe Rota, il fratello Nicola Genini e il parroco di Strozza, don Luigi Carminati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Qualcuno ha aperto la bara di Pamela Genini e le ha portato via la testa: il movente? Un mistero

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