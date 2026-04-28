Tre fratelli giocano insieme nella stessa squadra di pallanuoto in serie C. Gabriele, Daniele e Michele Farinelli sono tutti tesserati con la società di Tolentino, partecipando alle partite nazionali del campionato. La loro presenza in squadra rappresenta un caso di famiglia nel mondo dello sport dilettantistico. La formazione si allena regolarmente e affronta le competizioni congiuntamente, contribuendo alle prestazioni del team.

Gabriele, Daniele e Michele Farinelli sono fratelli e giocano nella stessa squadra di pallanuoto, la Npn Tolentino, in serie C. Nelle ultime due partite di campionato sono entrati in vasca insieme, vincendo 14-7 col Grifus Perugia e perdendo 12-4 il derby regionale con il Team Marche Moie. Ma al di là dei risultati è stata una grande gioia condividere la stessa tensione agonistica. Gabriele ha vent’anni, è il portiere ed è il capitano della squadra tolentinate. Daniele, classe 2009, è una punta e in queste due partite ha segnato 7 reti. Poi c’è il baby difensore Michele, classe 2013, il più giovane in acqua. Ha esordito in C a soli 13 anni: se non è un record, poco ci manca, a conferma di quanto la passione per la pallanuoto si senta in casa Farinelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallanuoto Tolentino. I tre fratelli Farinelli assieme in squadra

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