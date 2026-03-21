Dopo la partita tra Milan e Torino, Zachary Athekame ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’incontro. Il giocatore rossonero si è detto soddisfatto del lavoro svolto insieme alla squadra durante la partita. Le sue parole sono state pronunciate pochi minuti dopo la conclusione dell’incontro, mentre si trovava ancora sul campo di San Siro.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'DAZN' il giocatore del Milan Zachary Athekame. Ecco le sue parole. «Lavoro molto a Milanello, con la squadra, con il Mister e con tutto lo staff. Sono contento per il duro lavoro insieme. Durante l’allenamento facciamo difesa a 5 e a 4, perché la partita cambia. Lavoro in allenamento su tutte le fasi». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Athekame dopo il Torino: “Contento del lavoro svolto assieme alla squadra”

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