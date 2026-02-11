Karate La squadra civitanovese si fa valere a Tolentino

Da sport.quotidiano.net 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di karate di Civitanova si combina bene alla prima tappa del Gran premio Giovanissimi Trofeo Marche a Tolentino. I giovani atleti hanno conquistato 16 medaglie d’oro, 17 d’argento e 13 di bronzo, dimostrando di essere in forma e determinati. La competizione ha visto i ragazzi di Civitanova salire più volte sul podio, portando a casa ottimi risultati.

Prima tappa del Gran premio Giovanissimi Trofeo Marche karate, 16 medaglie oro, 17 argento e 13 bronzo per i ragazzi del Karate-Kai Civitanova. Non c’è che dire: è stata una bella domenica di karate al palazzetto dello sport di Tolentino, dove si è tenuto il Gran Premio aperto alle classi pre agonistiche, e il Trofeo Marche di karate prima tappa, gara individuale di kata e kumite, aperta agli atleti agonisti. Presenti 550 karateka provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. La gara è stata organizzata dal C.R. Marche Fijlkam-Settore Karate in collaborazione con l’Asd. Spazio Karate, con il patrocinio del Comune di Tolentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

karate la squadra civitanovese si fa valere a tolentino

© Sport.quotidiano.net - Karate. La squadra civitanovese si fa valere a Tolentino

Approfondimenti su Karate Tolentino

Civitanovese-Tolentino, vietati passi falsi

La sfida tra Civitanovese e Tolentino rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione.

Colpaccio Tolentino. Civitanovese nei guai

Nel match tra Civitanovese e Tolentino, la squadra ospite si impone con un risultato di 1-0, complicando la situazione della formazione cittadina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Karate Tolentino

Karate, la squadra di Assemini fa incetta di medaglie al Trofeo Pro TelethonSedici podi per la squadra targata Fijlkam. Successi in tutte le categorie e grande partecipazione internazionale con la presenza della Corsica. Prestazione straordinaria per l’Asd Club Gakko Assemini ... unionesarda.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.