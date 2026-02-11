Karate La squadra civitanovese si fa valere a Tolentino

La squadra di karate di Civitanova si combina bene alla prima tappa del Gran premio Giovanissimi Trofeo Marche a Tolentino. I giovani atleti hanno conquistato 16 medaglie d’oro, 17 d’argento e 13 di bronzo, dimostrando di essere in forma e determinati. La competizione ha visto i ragazzi di Civitanova salire più volte sul podio, portando a casa ottimi risultati.

Prima tappa del Gran premio Giovanissimi Trofeo Marche karate, 16 medaglie oro, 17 argento e 13 bronzo per i ragazzi del Karate-Kai Civitanova. Non c'è che dire: è stata una bella domenica di karate al palazzetto dello sport di Tolentino, dove si è tenuto il Gran Premio aperto alle classi pre agonistiche, e il Trofeo Marche di karate prima tappa, gara individuale di kata e kumite, aperta agli atleti agonisti. Presenti 550 karateka provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. La gara è stata organizzata dal C.R. Marche Fijlkam-Settore Karate in collaborazione con l'Asd. Spazio Karate, con il patrocinio del Comune di Tolentino.

