Inizia la partecipazione della nazionale femminile di pallanuoto alla World Cup con il nuovo tecnico, che ha preso il comando di recente. La formazione resta sostanzialmente invariata rispetto alle precedenti competizioni, con l’obiettivo di rafforzare la mentalità di gruppo e il senso di squadra. La squadra si prepara a lavorare intensamente per adattarsi alle richieste del nuovo allenatore, consapevole della necessità di rafforzare l’unione tra le atlete.

Il naturale entusiasmo connaturato all’inizio di un nuovo percorso tecnico deve necessariamente fondersi con l’urgenza di accelerare il lavoro di assemblamento dell’organico visto il particolare frangente in cui si riparte. Questi i presupposti da cui inizia l’era Mirarchi alla guida del Setterosa: il primo impegno ufficiale sarà la Division I di World Cup in programma a Rotterdam dal 1 al 6 maggio. Il nuovo condottiero, rispetto al predecessore Carlo Silipo, riparte da un gruppo quasi identico a cui ha apportato solo poche variazioni. Il lavoro sulla creazione di una mentalità vincente, dote indispensabile per tornare a primeggiare in ambito internazionale, e la formazione di una forte identità collettiva saranno ragionevolmente i cardini su cui l’attuale allenatore della Pallanuoto Trieste impronterà il proprio lavoro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, inizia l’era Mirarchi in World Cup. Gruppo quasi identico: si lavorerà su mentalità e collettivo

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