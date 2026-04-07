Pallanuoto World Cup 2026 | risultati e classifica della seconda giornata L’Italia in testa al Gruppo B
Si è disputata la seconda giornata della fase a gironi della World Cup di pallanuoto maschile, in programma ad Alessandropoli, in Grecia. Le partite hanno visto diverse squadre affrontarsi nel tentativo di avanzare alla fase successiva. Al momento, l’Italia guida il Gruppo B, grazie ai risultati ottenuti nelle sfide appena concluse. La classifica si definisce in base ai punti conquistati nelle gare finora disputate.
Seconda giornata per la fase a gironi della World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Ancora soddisfazioni in casa azzurra con il Settebello che fa due su due, vince anche con gli Stati Uniti e resta al comando del proprio raggruppamento. Nel Girone B, quello degli azzurri, si sblocca la Spagna che vince agevolmente sulla Croazia per 14-10. Spettacolo tra Olanda ed Ungheria con i neerlandesi che tengono testa ai magiari prima di essere battuti ai rigori. Di misura passa anche la Grecia sulla Serbia. Si completa la seconda giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in. 🔗 Leggi su Oasport.it
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E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook