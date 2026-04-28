Pallacanestro Reggiana | la Lega ha reso noti i candidati per i premi individuali della stagione Priftis in lizza come miglior coach Thor candidato come sesto uomo
La Legabasket ha annunciato i nomi dei candidati per i premi individuali della stagione in corso. Tra i nomi presenti ci sono il coach della squadra e un giocatore che si contendono il riconoscimento di miglior coach e sesto uomo. Due giocatori della Pallacanestro Reggiana sono stati selezionati tra i candidati, uno dei quali è stato indicato come possibile vincitore nelle rispettive categorie.
La Legabasket ha reso noti i nomi dei candidati per i premi individuali riferiti alla stagione in corso e sono due gli alfieri biancorossi. Per il ‘ Sandro Gamba Trophy ’ (titolo che va al miglior allenatore) è infatti in lizza Dimitris Priftis che ha saputo ribaltare le sorti della Pallacanestro Reggiana, ridisegnandola assieme al gm Marco Sambugaro e portandola dall’ultimo al sesto posto (forse addirittura quinto). Il tecnico greco dovrà superare la concorrenza di Pierluigi Brotto (Vanoli Basket Cremona), Matteo Cotelli (Germani Brescia), Mario Fioretti (Bertram Derthona Tortona) e Ioannis Kastritis (Openjobmetis Varese). I fan potranno esprimere le proprie votazioni su sito e app della MyLBA.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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