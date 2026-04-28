Pallacanestro Reggiana | la Lega ha reso noti i candidati per i premi individuali della stagione Priftis in lizza come miglior coach Thor candidato come sesto uomo

La Legabasket ha annunciato i nomi dei candidati per i premi individuali della stagione in corso. Tra i nomi presenti ci sono il coach della squadra e un giocatore che si contendono il riconoscimento di miglior coach e sesto uomo. Due giocatori della Pallacanestro Reggiana sono stati selezionati tra i candidati, uno dei quali è stato indicato come possibile vincitore nelle rispettive categorie.

La Legabasket ha reso noti i nomi dei candidati per i premi individuali riferiti alla stagione in corso e sono due gli alfieri biancorossi. Per il ‘ Sandro Gamba Trophy ’ (titolo che va al miglior allenatore) è infatti in lizza Dimitris Priftis che ha saputo ribaltare le sorti della Pallacanestro Reggiana, ridisegnandola assieme al gm Marco Sambugaro e portandola dall’ultimo al sesto posto (forse addirittura quinto). Il tecnico greco dovrà superare la concorrenza di Pierluigi Brotto (Vanoli Basket Cremona), Matteo Cotelli (Germani Brescia), Mario Fioretti (Bertram Derthona Tortona) e Ioannis Kastritis (Openjobmetis Varese). I fan potranno esprimere le proprie votazioni su sito e app della MyLBA.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Reggiana: la Lega ha reso noti i candidati per i premi individuali della stagione. Priftis in lizza come miglior coach. Thor candidato come sesto uomo Notizie correlate Oscar 2026, chi ha vinto? Dai migliori attori al miglior film fino alla miglior regia, tutti i premi"Una battaglia dopo l'altra" batte "Sinners-I peccatori": questo il responso dopo la notte degli Oscar. Fontana: «L’addio di Vannacci ha reso più chiara l’identità della Lega»Attilio Fontana, governatore della Lombardia, nemmeno il tempo di celebrare il successo planetario di Milano-Cortina e già si dibatte sulle Olimpiadi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pallacanestro Reggiana: la Lega ha reso noti i candidati per i premi individuali della stagione. Priftis in lizza come miglior coach. Thor candidato come sesto uomo; Aquila Trento - Pallacanestro Reggiana, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Momo Faye della Pallacanestro Reggiana eleggibile per il draft NBA 2024; Pallacanestro Reggiana-Derthona Basket | La diretta testuale. Video Reggiana Milano (61-93)/ Sintesi e highlights: 20 punti firmati Brooks (Lega A basket, 2 novembre 2025)Video Reggiana Olimpia Milano (risultato finale 61-93) sintesi e highlights della gara valida per la quinta giornata della Lega A di basket 2025/2026. VIDEO REGGIANA MILANO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA ... ilsussidiario.net Video Reggiana Venezia (79-89)/ Sintesi e highlights: rimonta della Reyer! (Lega A basket 16 novembre 2025)Al Palazzo dello Sport Giulio Bigi la Reyer Venezia si aggiudica un altro successo in trasferta sconfiggendo la Pallacanestro Reggiana per 89 a 79. Nel primo tempo i biancorossi si rendono ... ilsussidiario.net U17 PRO Pallacanestro Reggiana Galilei #DolomitiEnergiaBasketballAcademy - facebook.com facebook