Le ‘cattive acque’ di Costantino Allarme | Occupazione a rischio

Le ‘cattive acque’ di Costantino hanno causato preoccupazione tra operai e imprenditori di Marina di Carrara, poiché l’azienda The Italian Sea Group rischia di dover ridurre la produzione. La crisi finanziaria e le difficoltà di accesso ai finanziamenti hanno spinto l’impresa a esplorare tutte le opzioni legali per continuare le attività. Le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero influenzare il futuro del settore nautico locale. La situazione rimane sotto osservazione.

Tutto il mondo del mare guarda a Marina di Carrara. Istituzioni, sindacati, imprese sono in allarme per le sorti di The Italian Sea Group, l’azienda della nautica di lusso che starebbe guardando tutte le strade consentite dalla legge per proseguire l’attività. Ieri sono stati pagati gli stipendi dei lavoratori diretti, ma resta il nodo dei fornitori e delle maestranze dell’ indotto che si trovano in seri guai. Sulla questione è aperto lo stato di mobilità e nelle prossime ore i sindacati organizzeranno manifestazioni di protesta e sit-in. Pertanto oggi le maestranze, dopo l’assemblea di ieri, hanno deciso di proclamare due ore di sciopero e un sit in davanti ai cantieri alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

