La polizia italiana ha ricevuto un allarme riguardo a possibili manifestazioni violente legate al conflitto in Iran e alla situazione in Palestina. Si teme che le tensioni internazionali possano tradursi in proteste o scontri anche nel nostro paese, coinvolgendo gruppi e cittadini. La richiesta è di aumentare la vigilanza per prevenire eventuali incidenti e garantire l’ordine pubblico.

Timori per una nuova mobilitazione delle frange antagoniste filo-palestinesi e per possibili proteste davanti a basi militari e aziende della filiera della difesa Il conflitto esploso in Iran rischia di riverberarsi anche in Italia, non solo a livello di sicurezza militare o di aumento dei prezzi dell’energia ma anche a livello di equilibri interni. Le frange antagoniste del Paese, infatti, fin dalle prime ore in cui è stata data notizia dell’attacco condotto dagli Stati Uniti e da Israele, si sono posizionate al fianco dell’Iran. Una posizione naturale per chi è sempre sceso in piazza per Gaza senza mai condannare Hamas. Nell’enorme eterogeneità che caratterizza queste frange, sono presenti anche i violenti pronti a tutto, come hanno dimostrato nelle manifestazioni che si sono susseguite negli ultimi mesi nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Aumentare la vigilanza”. L’allarme alla polizia per il rischio di nuove manifestazioni violente per Iran e Palestina

Manifestazioni Pro Palestina a Cagliari: 91 indagati per blocchi stradali e tensioni con la poliziaNovantuno persone sono indagate a Cagliari per i blocchi durante le manifestazioni Pro Palestina e gli incidenti in occasione della protesta contro...

Proteste Pro-Palestina e manifestazioni a Torino, blitz della polizia: 5 antagonisti ai domiciliari e 12 obblighi di firmaIl blocco dei binari a Porta Susa, le recinzioni tagliate nell’aeroporto di Caselle, i danneggiamenti alle Ogr e gli scontri all’esterno degli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aumentare la vigilanza L'allarme alla....

Temi più discussi: Lungobisenzio: si riunisce la commissione Vigilanza ma per l'aumento della capienza a 3.000 spettatori bisognerà attendere; Rischio climatico nei prestiti: perché ora servono dati ESG verificabili; Roma, rinforzati i servizi di vigilanza su gran parte dei 28mila obiettivi sensibili dopo l'attacco all'Iran; Regolamento snobbato, strade di Cagliari invase dai bisogni dei cani: Sindaco, più controlli.

Aumentare la vigilanza. L’allarme alla polizia per il rischio di nuove manifestazioni violente per Iran e PalestinaTimori per una nuova mobilitazione delle frange antagoniste filo-palestinesi e per possibili proteste davanti a basi militari e aziende della filiera della difesa ... ilgiornale.it

Paralimpiadi, sale l'allerta. Stasera la cerimonia della fiamma: «Atleti in ritardo per il caos voli e vigilanza aumentata»Stasera a Cortina d'Ampezzo, al termine della staffetta con i tedofori, cinque torce diventeranno un'unica fiamma. «Un solo messaggio: inclusione», annuncia il Comune, che ... ilgazzettino.it

Prima tranche da 10 milioni per il 2026, l’obiettivo è aumentare le ore al personale part time - facebook.com facebook

#Meloni: “Pronta ad aumentare le tasse per le aziende che speculano sull’ #energia” x.com