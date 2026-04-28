A Palermo, la biblioteca del Centro Paolo e Rita Borsellino è stata chiusa a causa di problemi strutturali. Infiltrazioni d’acqua e il rischio di caduta di calcinacci hanno reso necessario l’intervento di chiusura temporanea. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei visitatori e del personale. La struttura, simbolo della legalità, rimane chiusa fino a nuove disposizioni.

? Cosa sapere Infiltrazioni e rischio calcinacci chiudono la biblioteca del Centro Paolo e Rita Borsellino a Palermo.. Il Comune deve approvare i preventivi per evitare il deterioramento del bene confiscato alla mafia.. Infiltrazioni d’acqua e rischio calcinacci hanno costretto alla chiusura della biblioteca del Centro studi Paolo e Rita Borsellino a Palermo dai primi giorni di aprile, mettendo in pericolo un simbolo della legalità nato da un bene confiscato alla mafia. L’immobile, che ospita anche spazi destinati all’Azione Cattolica di Palermo, presenta danni strutturali alla copertura che minacciano la sicurezza degli utenti. Il cuore pulsante dell’attività culturale è attualmente inaccessibile al pubblico, costringendo il centro a una gestione ridimensionata delle proprie funzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il simbolo della legalità è a rischio: biblioteca chiusa

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