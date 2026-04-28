Palermo chiusa la biblioteca del centro Borsellino per infiltrazioni d’acqua | Il Comune intervenga

La biblioteca del centro “Borsellino” di Palermo è stata chiusa a causa di infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso gli ambienti. Da inizio aprile, il centro studi “Paolo e Rita Borsellino” ha segnalato il problema e richiesto un intervento da parte del Comune. La struttura, che ospita numerosi volumi e documenti, rimane inattiva fino a nuovo avviso. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i frequentatori e gli operatori del centro.

Il Centro studi “Paolo e Rita Borsellino” di Palermo è a rischio. Dai primi giorni di aprile la biblioteca – cuore pulsante dell’attività, solitamente aperta al pubblico nei giorni feriali – è stata chiusa a causa del pericolo di caduta calcinacci dal tetto: la copertura dell’immobile (un bene confiscato alla mafia) presenta preoccupanti infiltrazioni di acqua nelle stanze. A lanciare un appello all’amministrazione comunale – proprietaria dello stabile – affinché intervenga al più presto, sono il presidente del Centro, l’ex magistrato Vittorio Teresi e i famigliari della sorella del giudice ammazzato dalla mafia il 19 luglio 1992....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palermo, chiusa la biblioteca del centro “Borsellino” per infiltrazioni d’acqua: “Il Comune intervenga” Notizie correlate Infiltrazioni d'acqua al centro Borsellino, chiusa la biblioteca: "Il Comune intervenga con urgenza"“A causa delle piogge eccezionali di queste settimane, la sede del centro studi Paolo Rita Borsellino dovrà ridimensionare sensibilmente le proprie... Biblioteca chiusa al centro studi Borsellino, la figlia e il genero di Rita: "Intervenire subito"Si susseguono gli appelli al Comune affinché intervenga per ripristinare le condizioni strutturali del centro studi Paolo e Rita Borsellino, che ha... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Palermo, chiusa la biblioteca del centro Borsellino per infiltrazioni d’acqua: Il Comune intervenga; Napoli, splendore Girolamini: riapre la storica biblioteca chiusa per il furto dei libri; Siracusa, Borgata senza servizi: Circoscrizione S. Lucia e Biblioteca chiuse, l’Amministrazione non investe nei quartieri; La biblioteca di Vibo chiude per lavori da 1,8 milioni di euro, l’attività trasferita in una sede provvisoria · ilvibonese.it. L'INCIDENTE SULLA A19, IN DIREZIONE PALERMO: TRE LE PERSONE FERITE | Scontro ad Altavilla Milicia: i dettagli leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/28/scontro-sulla-a19-ad-altavilla-milicia-tre-feriti-e-traffico-in-tilt-verso-palermo - facebook.com facebook Laboratorio per lavorazione della droga scoperto a Palermo, due arresti x.com