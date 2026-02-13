Palermo premia l’impegno civico | cittadinanza onoraria a Gibilaro simbolo di riscatto e legalità per la Sicilia

Palermo ha deciso di assegnare la cittadinanza onoraria a Gibilaro, perché ha dimostrato con azioni concrete il suo impegno contro la criminalità organizzata e per il riscatto della Sicilia. La decisione arriva dopo anni di attività in favore della legalità, durante i quali Gibilaro ha spesso rischiato in prima persona. La città vuole così riconoscere il suo ruolo come esempio di lotta e speranza per molti cittadini siciliani.

Palermo Onora Gibilaro: Un Segno di Riscatto per la Sicilia. Palermo ha conferito la cittadinanza onoraria a Gibilaro, un riconoscimento simbolico che celebra l’impegno di un individuo e, più ampiamente, l’adesione di molti siciliani ai principi di legalità e giustizia. La cerimonia, avvenuta il 13 febbraio 2026, sottolinea un contrasto con la narrazione stereotipata che associa spesso la Sicilia a contesti criminali, evidenziando invece una forte volontà di riscatto e di impegno civico da parte della popolazione. L’iniziativa, riportata da Italpress, giunge in un momento in cui Palermo aspira a un cambiamento profondo, portando ancora i segni di un passato complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su palermo premia

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al generale Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna.

Il sindaco Roberto Lagalla ha deciso di premiare con la cittadinanza onoraria Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta, due generali che hanno combattuto la mafia con risultati concreti.

Ultime notizie su palermo premia

I generali Galletta e Gibilaro hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di PalermoPALERMO (ITALPRESS) – L’impegno contro la criminalità organizzata di stampo mafioso e la promozione di valori civici ha permesso loro di fare breccia nel cuore della città pur non essendovi nati: per ... tempostretto.it

