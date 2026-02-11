Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte. Il suo cuore è stato gravemente danneggiato e ora serve un trapianto urgente. La madre chiede aiuto:

L'attesa si misura in minuti, mentre la speranza si assottiglia a ogni respiro. All'ospedale Monaldi di Napoli, la vita di un bambino di soli due anni e tre mesi è appesa a un filo sottilissimo. È il bambino al quale è stato trapiantato un cuore prelevato a Bolzano e danneggiato nel trasporto dal ghiaccio secco usato erroneamente per conservarlo. L'intervento, però, è stato effettuato lo stesso tenendo all'oscuro la famiglia sulle condizioni dell'organ destinato al piccolo affaetto da una cardiomiopatia. Sua mamma, Patrizia, vive ora nell'angoscia, consapevole che la finestra per salvare suo figlio si sta chiudendo: «Oggi mi sento malissimo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi»

La direzione dell’ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” durante un trapianto pediatrico.

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

