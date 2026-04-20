Festa di San Giorgio tra ritardi e disguidi il Comune ammette l’errore | ora è corsa contro il tempo

Questa mattina, il parroco della chiesa di San Giorgio al Corso ha comunicato tramite un post di aver atteso un incontro con il sindaco facente funzione e il sindaco stesso, convocato dall’Amministrazione comunale. La festa di San Giorgio si è svolta con ritardi e disguidi, mentre il Comune ha ammesso ufficialmente di aver commesso un errore. Ora si cerca di recuperare il tempo perduto per sistemare le questioni legate all’evento.

Con un post secco e senza giri di parole, questa mattina il parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, don Nuccio Cannizzaro, ha reso pubblica la sua attesa per un incontro fissato dall’Amministrazione comunale: “Sono stato convocato dal sindaco facente funzione Battaglia e dal sindaco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Carnevale, è tempo di Baraonda 2026 tra Fermo e Porto San Giorgio: “Veglioni, giochi e cortei: 20 giorni di festa”Fermo, 30 gennaio 2026 – Il mondo sotto sopra, per qualche giorno, e chissà che a forza di ribaltarsi non ritrovi il suo centro. Piano di ripresa e resilienza. Una corsa contro il tempo: "Ma non parliamo di ritardi"GROSSETO Manca meno di due mesi alla scadenza della rendicontazione finale dei progetti finanziati dal Pnrr. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torna la grande festa di San Giorgio: fede, arte e connessioni globali nel cuore di Matino; San Giorgio Martire, fede e tradizione nel cuore della comunità ionica; Festa del Patrono a Porto San Giorgio: fiera, concerti ed eventi dal 19 al 26 aprile; San Giorgio, la città si tuffa nella festa: il via con la fiera, chiude Fausto Leali. Portofino: tre giorni di festa in omaggio a San Giorgio, si inizia con il falòDa ufficio stampa Comune di Portofino Portofino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità e dai visitatori: i ... levantenews.it Festa di San Giorgio a Portofino 2026: falò, processione, sparate e celebrazioniPortofino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità e dai visitatori: i festeggiamenti in onore del suo Santo Patrono, San Giorgio, con i tradizionali appuntamenti ... mentelocale.it 20.04.2026 (881) SCIACCA - Si torna a parlare della Sagra del Mare – Festa di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi che, come da tradizione, apre l’estate saccense. Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione operativa che ha visto coinvolti i rappr - facebook.com facebook