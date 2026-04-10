Biblioteca chiusa al centro studi Borsellino la figlia e il genero di Rita | Intervenire subito

La biblioteca del centro studi Paolo e Rita Borsellino, situata in via Bernini, è rimasta chiusa. La figlia e il genero di Rita Borsellino hanno chiesto un intervento immediato per riparare le condizioni strutturali dell'edificio. Il centro studi si trova in un bene confiscato alla mafia che è di proprietà dell’amministrazione comunale. Sono stati rivolti ripetuti appelli al Comune affinché agisca rapidamente.

Si susseguono gli appelli al Comune affinché intervenga per ripristinare le condizioni strutturali del centro studi Paolo e Rita Borsellino, che ha sede in via Bernini, in un bene confiscato alla mafia, oggi di proprietà dell'Amministrazione. Dopo quella del presidente Vittorio Teresi, oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Infiltrazioni d'acqua al centro Borsellino, chiusa la biblioteca: "Il Comune intervenga con urgenza"“A causa delle piogge eccezionali di queste settimane, la sede del centro studi Paolo Rita Borsellino dovrà ridimensionare sensibilmente le proprie... Materiali da costruzione, l'allarme di Ance Emilia Area Centro: "Prezzi a rischio. Intervenire subito""Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da... Temi più discussi: Infiltrazioni d'acqua al centro Borsellino, chiusa la biblioteca: Il Comune intervenga con urgenza; Venerdì 3 aprile - chiusura servizi al pubblico Biblioteche; Anche Milano ricorda Ezio Alberione: il 31 marzo la targa al Centro Culturale San Fedele; Le biblioteche della Granda, quel paradiso sognato da Borges e una rete di presìdi sui territori. Biblioteca Tommasi torna in centro, Pezzopane spinge per un grande polo culturale a L’AquilaL'Aquila. Nell’anno in cui L’Aquila è Capitale della Cultura, serve una scelta bella, definitiva e condivisa. Tutte le istituzioni, a ... abruzzolive.it Biblioteca Tommasi in centro storico, la proposta di Pezzopane per L’AquilaRiceviamo e pubblichiamo una nota di Pezzopane sulla Biblioteca Salvatore Tommasi e sul suo ritorno nel centro storico dell’Aquila. laquilablog.it SI INFORMA CHE LA BIBLIOTECA COMUNALE SARÀ CHIUSA LUNEDÌ 13 E MERCOLEDÌ 15 APRILE, Il SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE DALLA SETTIMANA SUCCESSIVA - facebook.com facebook