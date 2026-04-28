Nella notte scorsa, a San Felice a Cancello, un edificio è crollato, causando il ferimento di tre operai. I carabinieri hanno denunciato il proprietario dell’immobile, sospettato di aver eseguito lavori senza autorizzazione. La struttura si è sgretolata a causa di un cedimento del solaio, portando all’intervento delle forze dell’ordine sul posto. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le responsabilità e le eventuali irregolarità nelle operazioni di costruzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri hanno denunciato il proprietario dell’immobile di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, nel quale tre operai sono rimasti feriti a causa di un cedimento strutturale che ha interessato il solaio. I tre lavoratori, infatti, stavano effettuando alcuni lavori di abbattimento senza però alcuna autorizzazione. Due operai sono stati subito tratti in salvo dai Vigili del Fuoco di Caserta, un terzo, rimasto sotto le macerie, è stato estratto dopo diversi minuti. I tre sono attualmente ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Dopo il crollo, i carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Palazzina crollata a San Felice a Cancello, proprietario denunciato per lavori abusivi

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