Crollo solaio a San Felice a Cancello gli operai feriti erano in nero | denunciato il proprietario
A San Felice a Cancello, un solaio è crollato causando ferite a due operai. Le forze dell’ordine hanno scoperto che gli operai lavoravano senza contratto e che i lavori erano stati eseguiti in modo irregolare. Il proprietario dell’immobile è stato denunciato per aver condotto attività senza autorizzazione e aver impiegato manodopera in nero. Le indagini continuano per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.
Le indagini dei carabinieri dopo il crollo del solaio a San Felice a Cancello hanno rivelato che gli operai non avevano contratto e che i lavori erano abusivi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello, tre operai feriti: uno di loro estratto dalle macerieSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante tutta la mattinata di oggi, sono stati impegnati a soccorrere i tre operai feriti, che...
Leggi anche: San Felice a Cancello, crolla solaio di una casa in ristrutturazione: tre operai sotto le macerie
Contenuti e approfondimenti
Si parla di: Crolla solaio di una palazzina in ristrutturazione, tre feriti.
Crollo solaio a San Felice a Cancello, gli operai feriti erano in nero: denunciato il proprietarioLe indagini dei carabinieri dopo il crollo del solaio a San Felice a Cancello hanno rivelato che gli operai non avevano contratto e che i lavori erano ... fanpage.it
San Felice a Cancello, cede solaio durante lavori: tre operai feriti, uno estratto dalle macerieSan Felice a Cancello (Caserta) - Il cedimento improvviso di un solaio trasforma un cantiere in un’area di emergenza. Tre uomini restano coinvolti nel crollo ... pupia.tv