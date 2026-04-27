Crollo solaio a San Felice a Cancello gli operai feriti erano in nero | denunciato il proprietario

A San Felice a Cancello, un solaio è crollato causando ferite a due operai. Le forze dell’ordine hanno scoperto che gli operai lavoravano senza contratto e che i lavori erano stati eseguiti in modo irregolare. Il proprietario dell’immobile è stato denunciato per aver condotto attività senza autorizzazione e aver impiegato manodopera in nero. Le indagini continuano per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.