Crollo in una palazzina a San Felice a Cancello | 3 feriti uno è grave

Durante lavori di ristrutturazione in una palazzina a San Felice a Cancello, nel Casertano, si è verificato un crollo che ha provocato tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Il cedimento del solaio ha causato il crollo parziale dell'edificio, portando all'intervento dei soccorritori. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulle eventuali responsabilità legate alla sicurezza dei lavori.

Cedimento del solaio durante lavori di ristrutturazione in una palazzina a San Felice a Cancello, nel Casertano. Un uomo estratto dalle macerie dai Vigili del Fuoco, edificio sequestrato. Tre uomini sono rimasti feriti a San Felice a Cancello a seguito del crollo del solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione. L’incidente si è verificato mentre erano in corso lavori all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, con squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise. I soccorritori hanno prestato assistenza ai primi due uomini feriti, trasferiti in ospedale. Dopo l’accaduto, la palazzina è stata posta sotto sequestro.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Crollo in una palazzina a San Felice a Cancello: 3 feriti, uno è grave Notizie correlate Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello, tre operai feriti: uno di loro estratto dalle macerieSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante tutta la mattinata di oggi, sono stati impegnati a soccorrere i tre operai feriti, che... San Felice a Cancello, crolla balcone durante lavori: tre operai sotto le macerie, uno è graveGrave incidente nella mattinata di oggi a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crolla solaio di una palazzina in ristrutturazione, tre feriti; Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana. Manfredi: Basta case abbandonate, sono pericolo; Napoli, crolla palazzina nei pressi di Porta Capuana: si scava tra le macerie. Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello, tre operai feriti: uno di loro estratto dalle macerieSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante tutta la mattinata di oggi, sono stati impegnati a soccorrere i tre operai feriti, che sono ... fanpage.it Crolla solaio di una palazzina in ristrutturazione, tre feritiTre uomini sono rimasti feriti a San Felice a Cancello (Caserta) nel crollo del solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione. (ANSA) ... ansa.it Crolla solaio di una palazzina a San Felice a Cancello - facebook.com facebook #Caserta, dalle 11 intervento dei #vigilidelfuoco a San Felice a Cancello per il crollo del solaio in una palazzina in ristrutturazione: soccorso dalle squadre #USAR uno dei 3 uomini coinvolti, bloccato sotto le macerie. Tutti trasportati in ospedale, concluse le op x.com