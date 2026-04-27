Crollo in una palazzina a San Felice a Cancello | 3 feriti uno è grave

Da 2anews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante lavori di ristrutturazione in una palazzina a San Felice a Cancello, nel Casertano, si è verificato un crollo che ha provocato tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Il cedimento del solaio ha causato il crollo parziale dell'edificio, portando all'intervento dei soccorritori. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulle eventuali responsabilità legate alla sicurezza dei lavori.

Cedimento del solaio durante lavori di ristrutturazione in una palazzina a San Felice a Cancello, nel Casertano. Un uomo estratto dalle macerie dai Vigili del Fuoco, edificio sequestrato. Tre uomini sono rimasti feriti a San Felice a Cancello a seguito del crollo del solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione. L’incidente si è verificato mentre erano in corso lavori all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, con squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise. I soccorritori hanno prestato assistenza ai primi due uomini feriti, trasferiti in ospedale. Dopo l’accaduto, la palazzina è stata posta sotto sequestro.🔗 Leggi su 2anews.it

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