Palazzi con spa e co-working reef in mare e alberi in spiaggia | il Piano Strategico disegna la Rimini del futuro
Il Piano Strategico della città prevede lo sviluppo di palazzi con spa e spazi di coworking, oltre alla creazione di reef artificiali in mare e alberi lungo le spiagge. Questi interventi mirano a trasformare l’area, con l’obiettivo di rendere la destinazione più moderna e attraente. La pianificazione indica una volontà di cambiare radicalmente l’approccio turistico, puntando su innovazione e sostenibilità.
Non basta più adattarsi: per restare competitiva, Rimini deve cambiare passo e ripensare in profondità il proprio modello turistico. È il messaggio emerso con chiarezza al Palacongressi durante “Rimini Tourism Revolution: Evoluzione - Rivoluzione”, tappa chiave di un percorso avviato nel 2025 che.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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