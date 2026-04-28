Palazzi con spa e co-working reef in mare e alberi in spiaggia | il Piano Strategico disegna la Rimini del futuro

Il Piano Strategico della città prevede lo sviluppo di palazzi con spa e spazi di coworking, oltre alla creazione di reef artificiali in mare e alberi lungo le spiagge. Questi interventi mirano a trasformare l’area, con l’obiettivo di rendere la destinazione più moderna e attraente. La pianificazione indica una volontà di cambiare radicalmente l’approccio turistico, puntando su innovazione e sostenibilità.