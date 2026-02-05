Espropri record e cantieri più veloci | il Piano post-alluvione da 3 miliardi che disegna il futuro della Romagna

Dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito la Romagna negli ultimi due anni, il governo ha deciso di accelerare i lavori di ricostruzione. Con un piano da 3 miliardi, il Commissario straordinario Fabrizio Curcio ha firmato un’ordinanza che riduce i tempi di espropri e velocizza i cantieri. L’obiettivo è ricostruire più in fretta e aiutare le comunità a riprendersi prima possibile.

L'ordinanza n. 572026, firmata dal Commissario straordinario Fabrizio Curcio, segna una svolta fondamentale per le comunità romagnole colpite dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Non si tratta di un semplice elenco di fondi, ma della nascita di un vero e proprio "Piano speciale di ricostruzione".

