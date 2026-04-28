Palantir nel caos | il software Maven e la strage di studenti in Iran

Un software sviluppato da una grande azienda tecnologica è al centro di un caso che ha portato alla morte di 120 studenti in Iran. Il sistema, chiamato Maven, viene utilizzato nel paese per scopi militari e ha suscitato proteste tra i dipendenti dell’azienda, che contestano il suo impiego in operazioni offensive. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’uso di tecnologie avanzate in ambito militare.

? Cosa sapere L'uso del sistema Maven in Iran ha causato la morte di 120 studenti.. I dipendenti di Palantir contestano l'impiego del software nella pianificazione bellica offensiva.. Le tensioni interne a Palantir esplodono dopo che l’utilizzo del sistema Maven nella pianificazione bellica ha portato alla morte di oltre 120 studenti in una scuola colpita da un missile Tomahawk durante gli attacchi contro l’Iran iniziati a fine febbraio. Il malcontento che sta travolgendo l’azienda con sede in Colorado mette in luce il divario tra la missione originaria di protezione delle democrazie, nata poco dopo l’attentato alle Torri Gemelle, e le attuali applicazioni tecnologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palantir nel caos: il software Maven e la strage di studenti in Iran Notizie correlate Leggi anche: Palantir in Italia: così Peter Thiel offre al governo il software usato da Usa e Israele Paese nel caos, è strage dopo gli scontri: “Italiani non uscite di casa”In seguito all’operazione delle forze di sicurezza, in diverse aree del Paese si sono registrate azioni violente coordinate: blocchi sulle arterie... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vi spiego le tesi di Palantir. Parla Venanzoni; Ecco perché il manifesto di Palantir dichiara guerra alla democrazia; USCIRE DALLA NATO E DALLA REPUBBLICA TECNOLOGICA DI PALANTIR. Il vaso di Palantir è stato scoperchiato: emergono discussioni interne sull'eticaEmerge un certo malcontento tra i dipendenti di Palantir: qualcuno si pone dubbi sulle modalità di impiego delle tecnologie sviluppate. hdblog.it Il manifesto di Palantir, l'Ia militare al posto della politicaPalantir è già di per sé una società al centro di polemiche. E il 'manifesto' in 22 punti che riassume il libro del suo amministratore delegato Alex Karp non poteva essere da meno: dal rapporto fra la ... ansa.it Il 19 aprile Palantir ha pubblicato un manifesto in 22 punti che trasforma la Silicon Valley in attore geopolitico, con obblighi morali dichiarati verso la difesa dell'Occidente. L'ho letto, smontato e analizzato pezzo per pezzo su StartupItalia. Perché questo manife - facebook.com facebook Il vaso di Palantir è stato scoperchiato: emergono discussioni interne sull'etica x.com