Paese nel caos è strage dopo gli scontri | Italiani non uscite di casa

Le violente azioni coordinate nelle strade del Paese sono state causate da un’operazione delle forze di sicurezza, che ha scatenato una serie di scontri e blocchi. Auto incendiate e attacchi contro le postazioni della Guardia nazionale hanno riempito le strade di fumo e caos. Alcune infrastrutture strategiche sono state danneggiate durante gli scontri tra gruppi criminali e militari. Le autorità raccomandano ai cittadini di non uscire di casa.

In seguito all’operazione delle forze di sicurezza, in diverse aree del Paese si sono registrate azioni violente coordinate: blocchi sulle arterie principali con veicoli dati alle fiamme, attacchi contro presidi della Guardia nazionale, colpi contro infrastrutture ritenute strategiche e scontri armati tra gruppi criminali e militari. L’episodio ha generato un’emergenza di ordine pubblico, con zone paralizzate e una popolazione esposta a condizioni di rischio. La tensione è altissima e la Farnesina ha lanciato l’allarme. Messico, disordini dopo la morte del più temuto dei Narcos. Ore di forte criticità in Messico dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, indicato come figura di vertice del Cartello Jalisco Nueva Generación. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Non uscite di casa e evitate gli spostamenti”. 160mila italiani in pericolo, appello dopo i bombardamentiL’Ambasciata d’Italia a Caracas ha emesso un appello rivolto ai cittadini italiani in Venezuela, raccomandando di evitare spostamenti e di rimanere in casa a causa della situazione di emergenza causata dai recenti bombardamenti.

“Nel locale le uscite erano chiuse. Jessica? È scappata”: i feriti italiani raccontano la strage di Crans MontanaJessica è riuscita a scappare perché le uscite di sicurezza del locale erano tutte bloccate, secondo i feriti italiani ascoltati dalla Procura di Roma.

Messico: l'esercito uccide il boss dei Narcos, Paese nel caosSono almeno 26 al momento i decessi confermati dalle autorità in seguito alle violenze esplose in Messico per l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', il capo del cartello di Jalisco. Tr ... ansa.it

Messico nel caos dopo la morte di El Mencho, il Paese sprofonda nella violenza: 26 morti. Farnesina invita gli italiani a non uscire di casaIl Messico vive ore drammatiche dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, storico leader del Cartello Jalisco Nueva Generación. thesocialpost.it

Era uno dei signori della droga, esulta Washington. I narcos scatenano il caos in numerose zone del Paese. La Farnesina agli italiani: da evitare spostamenti non essenziali - facebook.com facebook

