Un rappresentante di Inca ha annunciato un concorso dedicato ai giovani, focalizzato sulla sicurezza dei semi. La sua dichiarazione sottolinea l’approccio pratico e diretto del Patronato, che si impegna in iniziative concrete. L’evento mira a sensibilizzare i giovani su tematiche legate alla tutela dei semi, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le modalità del concorso. La comunicazione è stata resa nota in una conferenza stampa a Roma.

Roma, 28 apr. (AdnkronosLabitalia) - "Il piglio del Patronato è quello del fare. E lo abbiamo voluto sottolineare attraverso questo progetto che è scaturito in occasione dei nostri 80 anni, l'11 febbraio 2025 scorso, e che si pone l'obiettivo di andare nelle scuole, istituti tecnici e istituti professionali, e provare sostanzialmente a lanciare dei moduli informativi. Perchè la prevenzione non è mai abbastanza, la conoscenza è un elemento su cui lavorare, perchè la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro è l'obiettivo che dobbiamo traguardare. Ci siamo resti quindi protagonisti di un progetto che ha parlato ai giovani. Sono stati numerosi quelli che abbiamo incontrato con l'obiettivo di gettare un seme e avere anche un 'ritorno' da quell'esperienza per ragazzi e ragazze.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pagliaro (Inca): "Concorso su sicurezza seme tra i giovani"

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