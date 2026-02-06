Lavori nel reparto di radioterapia oncologica botta e risposta tra Pagliaro e l’Asl

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro torna a sollevare dubbi sui lavori nel reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Questa volta, l’Asl replica sottolineando che gli interventi sono complessi e devono svolgersi in più fasi, per garantire la sicurezza e la qualità delle cure. La questione resta aperta e i lavori continuano, mentre si aspetta una soluzione definitiva.

Dopo il sopralluogo del consigliere regionale che ha denunciato i ritardi del cantiere, arriva la replica dell’azienda sanitaria: “Interventi complessi articolati in più fasi per garantire continuità ai pazienti” Tutto nasce dal sopralluogo nel reparto da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha abituato alle sortite nei luoghi della sanità e a resoconti sempre molto critici sullo stato dell’arte. E non fa eccezione l’ultimo episodio, in ordine di tempo, dove Pagliaro ha pure evidenziato una sorta di “intralcio” alla sua attività di verifica da parte dei vertici sanitari, questione su cui, al momento l’Asl, lascia correre e che, comunque sia, non rappresenta la sostanza del tema e della polemica.🔗 Leggi su Lecceprima.it

TeleRama. . Ispezione del capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Pagliaro, al reparto Oncologico del “Fazzi”, dove è stato riscontrato l'avvio dei lavori nel reparto. Durante l’ispezione sono arrivate nuove risposte: uno dei due nuovi acceleratori lineari dovrebbe e facebook