Nel quarto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2026, il gran premio in Spagna ha portato risultati netti tra i piloti principali. Alex è stato valutato con un voto alto, mentre Marc e Bagnaia hanno ricevuto punteggi più bassi. La gara si è svolta a Jerez de la Frontera, con alcune differenze evidenti nelle prestazioni rispetto alle precedenti tappe. Le classifiche e le valutazioni sono state pubblicate subito dopo la conclusione della corsa.

Il quarto round del Mondiale MotoGP 2026 ha cambiato i pesi specifici del paddock. A Jerez de la Frontera, sotto il sole della Andalusia, i fratelli Marquez si sono divisi in modo simbolico: Alex ha conquistato la sua prima vittoria stagionale con una gestione gara da fuoriclasse, Marc è caduto al secondo giro proprio dopo essere stato passato dal fratello. Aggiungete il ritiro di Francesco Bagnaia per problema gomme e capirete perché in casa Ducati Lenovo questa domenica è da dimenticare. Mentre dall’altra parte del paddock l’Aprilia chiude un weekend storico: Bezzecchi e Martin 1-2 nel Mondiale, prima volta nella storia della casa di Noale in classe regina.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Pagelle MotoGP, GP Spagna 2026: Alex 9, Marc 4, Bagnaia 3?

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