Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha commentato la vicenda giudiziaria riguardante Rocchi, affermando di osservare un atteggiamento di particolare insistenza nelle ultime settimane. Ha sottolineato come la questione abbia ricevuto un’attenzione eccessiva rispetto ad altri casi simili, senza entrare nel dettaglio delle accuse o dei procedimenti in corso. Le sue parole si concentrano sull’aspetto mediatico e sulla percezione pubblica della vicenda.

Il giornalista ha voluto esprimere il suo pensiero in merito, facendo riferimento anche ad alcuni fatti legati a calciopoli. Per il giornalista, però, non c'è nessuna frode sportiva anzi, vede, nei confronti dell'ex arbitro, un vero e proprio accanimento. Ecco, di seguito, le sue parole. Che ne pensa del caso che sta coinvolgendo il mondo arbitrale italiano? "Il pm deve spiegarci sia la partenza dell'inchiesta per un esposto che fa un tifoso arrabbiato, sia nell'enunciazione del presunto reato, frode sportiva in concorso con altri, ci deve spiegare chi sono gli 'altri'. Questo patto che Rocchi stipula a San Siro durante un derby con chi lo fa? Con se stesso? A me pare che allo stato attuale manchi un pezzo di storia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Padovan: “Caso Rocchi? Vedo un accanimento particolare su questa vicenda”

Notizie correlate

Caso Rocchi, la Uefa: «Nessun contatto con la Lega Serie A, ma stiamo seguendo la vicenda FIGC»Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano.

De Santis parla del Caso Rocchi: «Non ci vedo nulla di male se un dirigente si confronta con un designatore. Mi sembra una giustizia a orologeria»di Francesco AlipertaDe Santis, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così del nuovo scandalo che sta scuotendo il calcio italiano...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Gianluca Rocchi si è autosospeso; Terremoto nel mondo arbitrale, il foggiano De Meo sul caso Rocchi: C'era un 'codice' per comunicare con la sala Var.

Caso Rocchi, tensione a Milano per l’inchiesta: tutte le anomalie dell'indagineE stata la stessa Procura a precisare che fra gli indagati non ci sono tesserati delle società. Rocchi sembra intenzionato a non rispondere, Gervasoni valuta ... corrieredellosport.it

Caso Rocchi, Inter estranea ad inchiesta: indagati solo da mondo arbitrale. LIVECon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it

Il Mattino. . Il punto sul caso Rocchi e le conseguenze sul calcio italiano di Francesco De Luca. #ilmattino #calcio #napoli - facebook.com facebook

Caso #Rocchi Prima le prove e poi i processi x.com