De Santis, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato il recente scandalo nel calcio italiano, parlando del Caso Rocchi. Ha affermato che non vede nulla di sbagliato nel fatto che un dirigente si confronti con un designatore, e ha descritto la situazione come una giustizia a orologeria. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, ma ancora non ci sono dettagli definitivi sui procedimenti in corso.

di Francesco Aliperta De Santis, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così del nuovo scandalo che sta scuotendo il calcio italiano. Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo De Santis, che fu coinvolto nell’inchiesta Calciopoli, squalificato per 4 anni e sul piano penale fu condannato a un anno, ha parlato così del nuovo scandalo che sta emergendo nel calcio italiano. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. LA SUA CONDANNA «Io sono stato condannato (un anno in Cassazione per associazione a delinquere, ndr), quella però fu un’inchiesta in cui non ci fu la voglia di cercare la verità, bisognava solo dimostrare un teorema». LA JUVE «Guardi, spero che Rocchi e gli altri indagati s’imbattano in giudici che non siano all’inseguimento di colpevoli, ma di verità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Santis parla del Caso Rocchi: «Non ci vedo nulla di male se un dirigente si confronta con un designatore. Mi sembra una giustizia a orologeria»

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