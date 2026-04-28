Padova ruba vestiti e aggredisce i commessi con le stampelle per fuggire | arrestato un 41enne

A Padova, un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina in un negozio di abbigliamento. Secondo quanto ricostruito, avrebbe rubato alcuni vestiti e, durante la fuga, avrebbe aggredito i commessi con delle stampelle. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. L’arresto è stato confermato dalla polizia locale.

Un arresto per tentata rapina nel centro di Padova, dove un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito i dipendenti di un negozio di abbigliamento nel tentativo di fuggire con della merce rubata. L’episodio è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale, dove l’uomo, originario dell’Est Europa e residente in città, è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi senza pagare alcuni capi d’abbigliamento. La dinamica dei fatti secondo i Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato quando il responsabile del negozio, insospettito dal comportamento di un cliente che si muoveva con l’ausilio di stampelle ortopediche, ha deciso di osservarlo a distanza.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Padova, ruba vestiti e aggredisce i commessi con le stampelle per fuggire: arrestato un 41enne Notizie correlate Reggio Emilia, aggredisce i carabinieri con calci al pronto soccorso: arrestato 41enneUn arresto per violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei pressi dell’ospedale Santa Maria Nuova. Aggredisce donna e le ruba cellulare, arrestato nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe picchiato e rubato il telefonino ad una donna. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ruba abbigliamento e scoperto aggredisce il direttore del negozio, in arresto un 41enne. Padova, ruba vestiti e aggredisce i commessi con le stampelle per fuggire: arrestato un 41enneArrestato a Padova un 41enne per tentata rapina: ha aggredito i dipendenti di un negozio durante la fuga dopo aver rubato abbigliamento. virgilio.it Ruba vestiti, li indossa e prova a scappare ma finisce in manetteHa provato a rubare capi di abbigliamento, ha tagliato l’antitaccheggio e li ha indossati per uscire dal negozio senza pagare. Ma il piano è durato pochi min ... elivebrescia.tv