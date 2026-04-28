Padova merita una stazione sicura decorosa e all’altezza del ruolo di grande città europea

La stazione ferroviaria di Padova, frequentata ogni giorno da migliaia di pendolari e viaggiatori, è al centro di un dibattito sulla sua condizione. Attualmente, molte persone si spostano tra i binari e le aree di attesa, spesso in condizioni che non soddisfano gli standard di sicurezza e decoro attesi in una grande città europea. La questione riguarda anche l’immagine che la struttura trasmette ai visitatori e ai residenti.

La stazione ferroviaria di Padova luogo di passaggio quotidiano di migliaia di persone, dovrebbe rappresentare un biglietto da visita significativo per la città. La presenza di donne e uomini che vivono a cielo aperto in condizioni di oggettivo disagio hanno suonato come un allarme per il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il bilancio della giunta Del Grande: "Città più curata, sicura ed efficiente"SANTA MARIA A MONTE "L’amministrazione comunale ha lavorato con serietà, visione e determinazione, portando avanti interventi attesi da anni,... “Next Stop: Rimini Sicura”, interventi da 205 mila euro per rendere più sicura l'area della stazioneIn risposta all’interrogazione del consigliere Gioenzo Renzi, l’assessore Juri Magrini ha fatto il punto sul progetto "Next Stop: Rimini Sicura", un... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Padova, basta strumentalizzazioni! NSC: piena solidarietà ai colleghi dell'Arma e della Polizia di Stato; VIDEO | Ladro tenta di entrare in casa ma un Pitbull lo insegue e mette in fuga. Stazione, Giordani va da Salvini a trattare sui lavori per migliorare lo scalo (senza dover attendere l'Alta Velocità)PADOVA - Sbloccare il futuro della stazione senza rischiare di rimanere ostaggi dell'Alta Velocità. Se mai passerà. Con questa mission il sindaco Sergio Giordani è partito ieri per Milano dove ha ... ilgazzettino.it Tendopoli in stazione, Fdi: «Giordani si occupi degli ultimi»PADOVA - Spunta un accampamento abusivo in piazzale Stazione e Fratelli d’Italia punta il dito contro l’amministrazione: «Il sindaco, invece di contestare le Zone rosse, pensi ... ilgazzettino.it La prima gita LILT Padova è stata così bella che merita anche una carrellata di foto! Grazie a chi ha vissuto con noi questo momento di condivisione e apprendimento. Padova ha una storia della medicina davvero interessante! Grazie @musme_padova - facebook.com facebook