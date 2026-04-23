Il bilancio della giunta Del Grande si concentra su interventi che migliorano la cura, la sicurezza e l’efficienza della città. Il Comune ha portato avanti vari lavori attesi da tempo, avviando nuove opere e pianificando sviluppi futuri. L’amministrazione ha dichiarato di aver operato con impegno e determinazione per raggiungere questi obiettivi. La comunicazione ufficiale evidenzia un lavoro volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

SANTA MARIA A MONTE "L’amministrazione comunale ha lavorato con serietà, visione e determinazione, portando avanti interventi attesi da anni, avviando opere strategiche e pianificando con lungimiranza il futuro del territorio. Il risultato è chiaro. Una città più curata, più sicura, più efficiente". Lo scrive in un comunicato l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte parlando del bilancio consuntivo 2025. "Nel corso dell’anno sono stati portati avanti i lavori di riqualificazione di piazza della Vittoria e sono stati sviluppati studi progettuali per la riqualificazione energetica di tre scuole, dell’impianto sportivo di Ponticelli e della palestra comunale – ancora la nota del Comune di Santa Maria a Monte – con una visione che costruisce le basi per il domani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bilancio della giunta Del Grande: "Città più curata, sicura ed efficiente"

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